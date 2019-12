Zaho maman : adorable photo de son fils Naïm... très loin de papa Florent Mothe

En découvrant que l'amour avait dépassé le cadre de la scène, les followers du couple ont remarqué qu'une bague ornait les doigts des deux amoureux. En attendant d'en dévoiler davantage sur les coulisses de son idylle, Zaho semble de plus en plus à l'aise à l'idée de s'afficher avec son compagnon et son enfant d'un an et demi sur les réseaux sociaux. "Superbe journée mère-fils avec mon bébé d'amour", écrit-elle depuis Disneyland Paris. Un conte de fées qui fait un peu plus rêver que la majorité des histoires classiques avec lesquelles on nous bassine depuis la plus tendre enfance...