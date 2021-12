Zaho et Florent Mothe mariés : le couple se titille (gentiment) en public !

On s'est marié il y a un petit bout déjà !

Et dire que ces deux-là se sont cachés pendant des années. Zaho et Florent Mothe se sont côtoyés puis aimés durant la tournée de la comédie musicale La légende du roi Arthur. Il interprétait le célèbre souverain breton, elle la maléfique fée Morgane. Mais tout est bien qui finit bien puisqu'ils ont terminé ensemble, ont eu un fils, nommé Naïm, en juin 2018, et se sont même dits "oui" devant Monsieur le maire ! "Oui, on s'est marié, confirmait la chanteuse auprès de Télé Loisirs. Ça fait un petit bout déjà. Mais on a été discret sur ce coup-là !"

Ils avaient toutefois attendu l'année 2019, et une photographie laissée aux hasards des réseaux sociaux, pour confirmer leur relation. Mais maintenant que la France entière est au courant, les choses sont plus faciles pour tout le monde. Zaho peut donner un coup de pouce à Florent Mothe pour faire parler de ses projets musicaux... et inversément ! Le fringant quarantenaire est récemment apparu dans le clip du titre Ma lune, avec son fils Naïm dans les bras...