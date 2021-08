Florent Mothe et Zaho : Rare apparition de leur fils Naïm à leurs côtés

Il est temps de rentrer. Sur Instagram, le chanteur Florent Mothe a partagé une story dans laquelle on a pu voir qu'il a pris la direction de la maison. Le charmant artiste français, qui habite en banlieue de Montréal depuis quelques années, était en repos estival avec femme et enfant.

"On rentre". On ne pouvait pas faire message plus clair que celui posté par Florent Mothe sur son compe Instagram, le lundi 30 août 2021. Le chanteur aujourd'hui âgé de 40 ans et révélé par les comédies musicales Mozart, l'opéra rock puis La Légende du roi Arthur, s'est filmé dans une salle d'attente d'un aéroport en train de manger. Avec lui, sa femme la chanteuse Zaho ainsi que leur fils, le petit Naïm (né en 2018). Ce dernier, qui apparait rarement avec ses célèbres parents, était notamment émerveillé en regardant par la baie vitrée un gros engin de la compagnie Air Canada.

"Fini les vacances. Et ouais... Bisous à tous, on se voit à la rentrée !", a commenté le chanteur en se filmant avec son téléphone portable. Ce dernier prépare visiblement son come back musical. Zaho aussi puisqu'elle a sorti le single Ma lune, annonciateur d'un nouvel album enregistré dans le studio qu'ils possèdent ensemble au Canada.

Depuis qu'ils sont devenus parents, Florent Mothe et Zaho sont inséparables de leur petit garçon. "Il possède trois passeport [français, canadien et algérien, NDLR] et nous l'emmenons partout. Il n'est pas encore scolarisé, alors on en profite. Naïm a déjà l'habitude de voyager, et il est très sage dans l'avion", racontait le couple dans les pages de Gala en mai dernier. Une chance pour les amoureux qui peuvent ainsi partir aux quatre coins du monde l'esprit tranquille. Vont-ils prochainement revenir en France pour des concerts ? Nul doute que leurs fans respectifs attendant cela avec impatience.