Zaho et Florent Mothe : Yeux clairs et style impeccable, leur petit Naïm est déjà à croquer !

On aurait presque encore du mal à y croire. Et pourtant. Alors qu'on les croyait tous deux célibataires, Zaho et Florent Mothe coulaient ensemble l'amour parfait... et se sont même mariés ! Ils ont d'abord vécu cachés, pour vivre heureux, puis ont officialisé cette jolie relation en dévoilant quelques photos sur les réseaux sociaux... dont le visage de leur fils Naïm.

Aujourd'hui, la petite famille n'a plus peur de s'afficher au grand jour. Né le 8 juin 2018, le petit garçon est le héros du dernier clip de sa mère, le sublime Ma lune. Ses parents ont même dévoilé quelques images d'un week-end en famille durant lequel, loin de l'astre nocturne, ses yeux clairs reflétaient les rayons du soleil (voir diaporama).

Zaho a bien failli passer à côté de l'histoire de sa vie. La chanteuse est tombée sous le charme de Florent Mothe après avoir accepté un rôle dans la comédie musicale La Légende du roi Arthur en 2015. Mais elle a longtemps hésité à prendre les traits de la maléfique Morgane. "Dove Attia m'a demandé de jouer dedans, je lui ai dit non trois fois, explique-t-elle auprès de Konbini. Finalement j'ai dit 'Allez, c'est une expérience comme une autre'. J'ai préféré faire ça pendant que je préparais l'album d'après, où il y avait Laissez-les kouma. Et j'ai bien fait de le faire puisque j'ai rencontré mon époux là-bas."