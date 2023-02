Zaho : Son fils Naïm sosie de son célèbre papa, mais un trait de caractère bien à elle ! (EXCLU)

C'est avec la comédie musicale La légende du Roi Arthur que Zaho et Florent Mothe se sont rencontrés pour ne plus jamais se quitter. Se laissant démarrer cette romance loin des projecteurs, ce n'est qu'en 2018 que les tourtereaux ont décidé d'officialiser. La même année où le couple, marié en secret, a donné naissance à un petit Naïm. Un garçon dont le doux prénom a été choisi après qu'il soit né, ses deux parents n'étaient pas d'accord avant ça, comme Zaho l'a confié à Purepeople. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Résilience, Zaho a accepté de se livre sur sa famille. L'occasion de savoir à qui ressemble son fils. Et si visiblement, il semble devenir le parfait sosie de son célèbre papa, il a bien pris un trait de caractère de Zaho.

"Il argumente beaucoup, il négocie tout, fait savoir l'interprète de C'est chelou. Brossage des dents. 'Mais attends cinq minutes, cinq minutes, non, attends trois minutes. Non trois, alors deux.' Même si c'est une minute, il la négocie." "Traits de caractère de moi, vu qu'il ressemble plus à son père qu'à moi. Quand il est né, on s'est dit : 'Ah bon, il a les yeux bleus ?' 'Bon bah écoute, j'espère qu'il va me ressembler au fur et à mesure qu'il grandira. Et en fait, il ressemble de plus en plus à son papa", continue la chanteuse de 42 ans. Et c'est d'ailleurs de la grand-mère de son papa, que ses parents ont puisé l'inspiration pour son prénom.

Elle a changé le prénom de son fils en dernière minute, gros désaccord avec le papa



"En fait, on n'était pas d'accord du tout, jusqu'à ce qu'il naisse, a dévoilé Zaho au sujet du choix du prénom. Quand il est né, je l'ai regardé et j'ai dit : 'Bon bah il a pas la tête à s'appeler...' et ce qu'on avait convenu par défaut." Florent Mothe a alors une pensée pour sa grand-mère, qui s'appelait Naïmé. "Et Naïm, en arabe, ça veut dire douceur. Et ça a plusieurs significations dans plein de langues différentes. En fait ce n'est pas un prénom que d'origine. D'ailleurs, la preuve, sa grand-mère n'était pas du tout arabe. Et pourtant, elle s'appelait Naïmé, déclare l'artiste. Et c'est la douceur. Et je le trouvais très doux mon garçon quand il est né, il m'avait apaisée."

