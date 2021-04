Louane en couple avec Florian Rossi : photo souvenir de leurs débuts à deux

Qu'il paraît loin le temps des vacances, de la plage et du temps chaud... C'est sûrement pour cette raison que Louane a décidé de faire plaisir à ses abonnés en publiant une photo d'elle et son chéri Florian Rossi en Espagne. Sur le cliché posté le 12 avril 2021 sur Instagram, la localisation indique la région de Gérone, dans la province de Catalogne, en Espagne. On peut donc en déduire que ce selfie a été pris pendant les vacances du couple.

Autre élément notoire, la jeune chanteuse de 24 ans a les cheveux bleus alors qu'on la plutôt connaît blonde. Pas de panique, comme elle l'indique en commentaire, la photo n'est pas récente. "Il y a deux ans et demi. Cheveux bleus. Beaucoup d'amour", écrit-elle.

En couple depuis l'été 2018 avec Florian Rossi, leur relation devait avoir moins d'un an d'existence au moment de ce selfie. L'amour est déjà palpable sur cette publication, sur laquelle Louane apparaît également dans une courte vidéo, tout sourire, en train de se brosser les dents face caméra. La publication a déjà fait réagir les fans de Louane qui sont déjà plus de 20 000 à avoir aimé la photo.