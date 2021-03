Louane : Son mensonge osé à TF1, lorsqu'elle était candidate dans The Voice... "Désolée !"

Interviewée dans l'émission 50 Mn Inside le 13 mars 2021, Louane a confié avoir menti à TF1 lorsqu'elle était candidate dans The Voice. Lors de sa participation à l'émission en 2013, la jeune femme avait prétexté être malade car elle souhaitait se rendre au casting du film La Famille Bélier. Repérée et contactée par le réalisateur Eric Lartigau, la jeune femme avait dû imaginer un minutieux stratagème pour pouvoir s'éclipser des répétitions de The Voice.

La jeune artiste de 24 ans a expliqué samedi : "Je n'avais pas le droit de sortir. J'étais confiée à des gens. Et donc on avait dû mentir, désolée TF1, en disant que j'étais malade comme un chien, que j'avais besoin d'aller voir un médecin pour que je puisse passer les essais de La famille Bélier."

Charmé par la voix et la personnalité de la jeune femme, le réalisateur du film a décidé de lui donner le rôle principal, celui de Paula Bélier. L'interprète du titre Je Vole s'est souvenue d'une discussion avec Eric : "Il m'avait demandé : Écoute est-ce que tu te sens prête ? Cela va être un boulot de dingue ! Et je lui dis, sans me rendre compte une seule seconde de la charge qui m'attend, oui bien sûr !" Une rencontre décisive pour Louane qui a remporté l'année suivante le César du Meilleur Espoir Féminin grâce à son rôle dans ce film.

Par la suite, la chérie de Florian Rossi a joué dans les films Sahara, Nos Patriotes (2017), Les Affamés (2018) et a prêté sa voix au film d'animation Les Trolls (2016). Côté musique, la maman d'Esmée (née en mars 2020) a sorti son premier album Chambre 12 en 2015 qui a obtenu la Victoire de l'album révélation de l'année en 2016. Elle a ensuite sorti deux autres albums : Louane en 2017 et Joie de vivre en 2020.