Louane maman et amoureuse de Florian Rossi : le couple ne se cache plus

En janvier 2020, Louane créait la surprise en arrivant avec un énorme babybump au défilé Jean Paul Gaultier à Paris. Future maman, elle n'avait pourtant jamais officialisé de relation amoureuse ni révélé l'identité d'un potentiel partenaire. Deux mois plus tard, le 31 mars 2020, la chanteuse met au monde son premier enfant, une petite fille prénommée Esmée. Désormais, la jeune femme - qui a perdu ses deux parents - a dévoilé le visage de celui qui fait battre son coeur depuis 2018 : Florian Rossi.

En 2018, Florian intégrait la tournée de Louane. Peu d'informations ont été dévoilées sur les circonstances de leur rencontre mais Louane avait néanmoins révélé qu'elle avait mis du temps avant de se mettre en couple avec le chanteur. Interviewée par Paris Match en octobre 2020, elle expliquait : "J'en avais tellement peur que même ma meilleure amie n'était pas au courant [...] Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il y avait une minuscule ouverture et j'ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu'il me réponde 'stop'. Sauf qu'il ne m'a pas dit 'stop'"

Ça a été très fort

Très discrète sur sa relation avec Florian, l'artiste de 24 ans avait également indiqué au journal Ouest-France : "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort".

Depuis, Louane n'hésite plus à afficher son chéri et publie régulièrement des clichés avec son homme sur les réseaux sociaux. Un amour "très fort" qui a même survécu à l'épreuve ultime pour n'importe quel couple pendant la pandémie de coronavirus : le confinement. Un défi qui a d'autant plus rapproché les amoureux comme elle le confiait au Parisien : "C'était difficile de ne pas voir nos famille. On a présenté notre fille par FaceTime et par photos à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés".

Après près de deux ans d'absence sur la scène médiatique, le nouvel album de Louane Joie de vivre est disponible depuis le 23 octobre 2020. Pour ce troisième opus, la jeune femme a fait appel à des artistes tels que Damso et Dinos.