Louane change encore de tête et opte pour une couleur très flashy !

Frange, cheveux bouclés, décolorations... on peut dire que Louane a tout fait subir à sa chevelure. Mais il faut croire qu'elle ne se lasse pas de changer de look puisque la chanteuse vient de dévoiler, non pas une nouvelle coupe mais une nouvelle couleur. La teinte de son choix, en cet été 2021 ? Un joli rose réalisé dans le salon de coiffure Zasa Concept situé dans la ville de Marseille. "L'incroyable Louane nous à rendu visite aujourd'hui, pour un changement de couleur, explique le propriétaire des lieux sur les réseaux sociaux, en montrant le résultat. Merci de nous avoir choisi."

Elle voit la vie en rose et ce qu'importe les critiques. Connue depuis sa participation à l'émission The Voice, en 2013, Louane est scrutée de la tête au pied quoiqu'elle fasse. La jeune femme de 24 ans est notamment épinglée, régulièrement, à propos de sa silhouette depuis que la nouvelle coach de The Voice Kids est maman d'une petite Esmée. "À aucun moment je suis arrivée en disant que j'étais mannequin, précisait-elle d'ailleurs sur le plateau de C à Vous en juin dernier. Ensuite, je ne peux pas dire qu'en vrai ça ne me touche pas parce que ce serait le plus gros mytho de la Terre. Mais ça ne me touche pas autant."

Y'a tellement d'autres choses qu'on peut faire pour se rendre heureux dans la vie que de descendre quelqu'un

Mieux vaut effectivement se concentrer sur son art - elle a sorti son dernier album, excellent Joie de vivre, en février 2021 - et sur le bonheur que lui apporte sa fille au quotidien, tout comme le fait son compagnon Florian Rossi. "Je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça, c'est le problème, regrettait-elle à propos de ses haters. Y'a tellement d'autres choses qu'on peut faire pour se rendre heureux dans la vie que de descendre quelqu'un. Honnêtement, c'est un long parcours mais je m'aime de plus en plus. Je suis très contente de m'aimer. Tu m'aimes pas ? C'est pas grave, on va pas faire notre vie ensemble !". Attention, les roses ont souvent des épines...