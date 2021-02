Louane : "Je suis un putain de mouton", nouvelle coupe de cheveux surprenante

Louane change de tête. La jeune chanteuse et comédienne essaye tant bien que mal de continuer ses activités en pleine pandémie de coronavirus et, sur le tournage de son nouveau clip, elle s'est métamorphosée. Dans la story de son compte Instagram, elle a dévoilé à ses fans sa nouvelle coupe de cheveux qui, quelques heures plus tard, était déjà dans un sale état...

Jeudi 4 février 2021, profitant d'une autorisation du gouvernement à maintenir les tournages - mais pas les concerts ou les spectacles - Louane a donc mis en boîte un nouveau clip, elle qui a sorti l'album Joie de vivre en octobre dernier et qui est déjà certifié Or. En story, elle a amusé son million d'abonnés en se filmant entre les mains d'un coiffeur professionnel. "Pourquoi je suis un putain de mouton ?! Je suis un mouton...", a-t-elle déclaré face caméra alors que le coiffeur s'agitait pour lui faire des bouclettes avec son fer à lisser. Sur son profil, elle a posté trois photos du résultat final dont un selfie en crop top à damier.

Si Louane, aujourd'hui âgée de 24 ans, avait peur de ce qu'allait donner sa nouvelle coupe, les commentaires de ses fans et de personnalités du show business l'ont sans doute rassurée. "Ahahah my british girl", a écrit Marina Foïs. "Oh wow", a commenté Camélia Jordana. "La beauté", a ajouté Alma. Reste à savoir si son amoureux Florian Rossi - père de sa fille Esmée - est-lui aussi conquis par la coupe de sa belle.