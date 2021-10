Nikos Aliagas dévasté par la mort de son "frère", terrassé par une maladie foudroyante

Nikos Aliagas n'a pas le coeur à la fête. Ce mardi 26 octobre 2021, le présentateur de 52 ans a annoncé une bien triste nouvelle à ses abonnés, sur son compte Instagram.

Le présentateur de The Voice est très actif sur les réseaux sociaux. Egalement photographe, il partage régulièrement ses beaux clichés avec les personnes qui le suivent. Il dévoile aussi parfois les coulisses de ses interview. Mais aujourd'hui, c'est pour un bien triste événement que le compagnon de Tina Grigoriou s'est rendu sur son compte. L'un de ses amis proches a perdu la vie, il a donc souhaité lui rendre un bel hommage.

Les internautes ont ainsi pu découvrir deux photos en noir et blanc. Sur la première, on peut y admirer un homme souriant, le visage tourné vers l'objectif. Sur la seconde, la même personne pose avec un Nikos Aliagas tout aussi enjoué, preuve de leur belle complicité. "Et Alekos Holévas s'en est allé, comme un seigneur. Mon ami de plus de 30 ans, mon frère, mon confident, présent dans toutes les joies et les peines de nos vies. Alekos, la force tranquille à l'aube des grandes décisions, le compagnon de route fidèle, l'esprit aiguisé et inquiet qui veillait de loin, l'allié discret et loyal qui m'apprenait à regarder le monde", a-t-il tout d'abord écrit. Il a ensuite précisé qu'Alekos était "le papa aimant de Manos [qu'il a] baptisé il y a plus de vingt ans, mais aussi d'Alexandra et de Maximos". Il avait également deux soeurs et une épouse "courageuse" prénommée Mélina.

Nikos Aliagas l'a ensuite décrit comme un homme "protecteur, sage, stratège, sensible et engagé". Un avocat "qui défendait les causes sociales". "La maladie foudroyante l'a peut-être terrassé mais elle n'a pas atteint son coeur, il est parti en paix, dans la sérénité et l'amour des siens, sans colère. Putain de crabe... tu ne prendras jamais ce que nous avons vécu avec Alekos en frères sur le fil de nos rêves... 'Bien sûr que rien ne pourra jamais nous l'enlever / Bien plus que tout ce que la vie peut nous accorder / L'amour sera toujours cette moitié de nous qui reste à faire, Mon frère'. Nous écoutions la chanson de @pascalobispo en boucle face à la mer et nous rêvions comme des gamins. Tout reste intact, à jamais. Des milliers d'images. Ce soir j'ai froid, j'ai perdu un frère", a-t-il conclu.