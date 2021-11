Louane victime d'attaques grossophobes : "Oui je n'ai pas le même corps qu'il y a 3 ans"

Lors d'une interview accordée au Parisien, mercredi 17 novembre 2021, Louane a retracé son quotidien ces dernières années. Car depuis 2018, la jeune femme de 25 ans n'est toujours pas remontée sur scène. Entre la sortie de son troisième album, sa grossesse compliquée et la pandémie de coronavirus, elle a pris un peu de poids. Ce qui lui a valu de nombreuses critiques sur la Toile.

Car après la naissance de sa fille Esmée (née en mars 2020 de sa relation avec le musicien Florian Rossi), Louane a reçu des critiques sur ses formes. Des remarques négatives que la chanteuse et jurée de The Voice Kids était prête à recevoir. "Je m'attendais à de telles réactions parce que, depuis des années, on commente toute ma vie. À partir du moment où tu es dans la lumière, tu vas t'en prendre plein la gueule, c'est comme ça", a-t-elle déploré, avant d'ajouter : "Le plus triste, c'est ceux qui perdent du temps à commenter le corps de quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ma vie va très bien." Fort heureusement, pour faire face aux critiques sur son physique, Louane s'estime chanceuse d'être bien entourée : "Je suis entourée d'une équipe ultra-bienveillante, j'ai une famille géniale. Alors oui, je n'ai pas le même corps qu'il y a trois ans mais bizarrement je me sens bien mieux aujourd'hui."

Suite à sa participation à The Voice en 2013 (édition remportée par Yoann Fréget), Louane a parfois dû faire face à des fans un peu récalcitrants. Lors d'un entretien accordé à Purepeople.com, ce jeudi 18 novembre, la chanteuse qui s'est récemment faite tatouer un tatouage choisi par son chéri s'est souvenue d'une terrible altercation avec un de ses fans. "Je pense que ma rencontre la plus mauvaise avec un fan, (...) c'est un mec qui voulait une photo alors que j'étais en retard et qui m'a tiré les cheveux pour prendre la photo avec moi pendant que j'étais en train de courir," a-t-elle indiqué. Une mésaventure qui l'a beaucoup marquée et qui a encouragé cette dernière à toujours se déplacer avec un garde du corps.