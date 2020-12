Erika Fleury (Whatfor) en couple avec un célèbre Youtubeur... et maman de deux enfants !

L'amour n'a pas de loi ! Erika Fleury, l'une des quatre vedettes du groupe Whatfor, a peut-être disparu des radars depuis ses premières années de gloire. Mais rien ne l'empêche, pourtant, d'être heureuse et épanouie loin des caméras et des salles de spectacle. Maman de deux enfants, baptisés Etienne et Jonah, la chanteuse connaît ce bonheur quotidien et inouï avec son partenaire, celui qu'elle a épousé en juillet 2019 : Raphaël Carlier, Youtubeur émérite qui sévit en tant que Carlito auprès de McFly.

Puisque chaque famille est d'humeur partageuse en cette fin d'année 2020, en espérant que la suivante soit un peu plus réjouissante, Carlito a dévoilé sur Instagram une jolie photo de son clan. Sur cette image, on découvre le Youtubeur grimaçant au côté de sa femme, Erika, et de leurs deux fils - taggés en tant que The Rock et Leonardo DiCaprio, la ressemblance étant effectivement troublante. "L'équipe je vous souhaite à toutes et tous de belles fêtes, écrit-il. Ici on prend le temps en famille et c'est la meilleure chose au monde. Racontez-moi vos anecdotes de noël, j'y répondrai avec un adjectif qui ne correspond pas nécessairement."