McFly et Carlito ont fondu : avant/après impressionnants de leur perte de poids

Même chose pour son acolyte Carlito, qui a perdu près de 9 kilos en un an seulement. "Après 1 an de reprise en main physique, je vous donne mon ressenti : je suis plus en forme, je cours plus longtemps et plus vite, je suis moins sur les nerfs, je me lève plus facilement, je mets des grosses frappes au five et quand mes enfants me sautent dessus, je les fais virevolter easy. Et je me tape des fast food de temps en temps. Ça me concerne, c'est mon anatomie et chacun est différent. Y en a qui veulent prendre du poids, en perdre, moi je voulais descendre un peu, mais je vais essayer d'en reprendre en muscles même si j'avoue que je galère. (...) Ne focalisez pas sur le poids, mais établissez comment vous vous sentez le mieux. C'est tout ce que je vous souhaite. Je suis super bienveillant", a-t-il écrit, arborant désormais des abdominaux et pectoraux bien saillants.

Perdre du poids pour être en meilleure santé, c'est une problématique que connaît bien Guy Carlier, le père du youtubeur. Carlito expliquait d'ailleurs que le poids de son papa avait été un frein à leur complicité. Aujourd'hui, le chroniqueur peut profiter pleinement de ses deux grands fils.

Faisant une publicité pour une balance connectée, McFly & Carlito rejoignent toute une communauté d'influenceurs ayant dévoilé leur poids spécialement pour la campagne. Un concept qui pousse les personnalités à évoquer leur rapport avec leurs corps, c'est le cas de Camille Lellouche, Ariane Brodier, Clio Pajczer ou encore Inès Reg. "61 kg, c'est mon poids aujourd'hui, je le partage avec vous pour qu'il n'y ait plus de complexes sur ce sujet. Il n'existe pas de corps parfait. Il n'existe pas de corps 'instagramable'. Ce qui importe, c'est notre bien-être. C'est de s'aimer, de s'assumer, d'être fière de ce que nous sommes", a tenu à rappeler l'humoriste sur Instagram.