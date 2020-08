Carlito sur son père, Guy Carlier : "L'obésité morbide, c'est terrible..."

Dans une interview à Voici, Carlito revient sur sa relation particulière avec son père, Guy Carlier. Il évoque parfois avec humour son paternel dans ses vidéos, déplorant le fait qu'ils n'aient que très peu en commun. Questionné sur le fait qu'il ne l'évoque que brièvement dans son nouveau livre, Papa 2.0, Raphaël Carlier (le vrai nom de Carlito) dit que ça n'était pas évident d'avoir un "père comme lui".

"On me parle toujours de lui, jamais de ma mère, sous prétexte qu'elle n'est pas connue, et je trouve ça injuste. Avec Guy, ce n'est pas qu'on s'entende mal... Disons que nous ne sommes pas très proches. Mes parents se sont séparés quand j'étais petit, et j'ai grandi avec ma mère. Ce n'était pas facile, pour un enfant, d'avoir un père comme lui...", explique le vidéaste de 33 ans à nos confrères, dans leur édition du 14 août 2020.

"Quand j'étais gamin, il pesait 250 kilos. Ce n'est même pas concevable pour le cerveau humain. L'obésité morbide, c'est terrible, ça m'a marqué. J'avais peur pour lui, à tout moment, son coeur, ses genoux, tout pouvait lâcher. Et d'ailleurs, ses genoux ont fini par céder", se rappelle-t-il. Si aujourd'hui, Guy Carlier a repris un mode de vie sain et a perdu des dizaines de kilos, ce n'était pas le cas lorsque son fils était plus jeune. "Je lui en voulais un peu de ne pas réagir. Mais c'est une vraie maladie, ce n'est pas juste une question de volonté, ce n'est pas si simple", déplore Carlito.

Aujourd'hui Guy Carlier est en couple avec Christine, pneumologue et oncologue. Par le passé, il a été mariée à Joséphine Dard, avec qui il a eu un fils prénommé Antoine (13 ans). Raphaël est issu d'une précédente relation de son père, tout comme son frère Stéphane (né en 1970).

