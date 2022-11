Guy Carlier : Son autre fils, aussi connu, qui est complètement à l'opposé de Carlito

Il y a des familles où le talent se transmet de génération en génération et visiblement c'est le cas chez les Carlier ! Le père, Guy Carlier est un homme de télévision bien connu, longtemps chroniqueur au côté de Marc-Olivier Fogiel, il est également l'auteur de nombreux spectacles. Connu pour sa verve et son sens de l'humour, l'homme de 73 ans a également connu plusieurs ennuis de santé au cours des dernières années. En couple avec une certaine Christine depuis plusieurs mois maintenant, il est apparu nettement aminci lors de ses dernières sorties publiques.

Père de trois garçons, le plus connu d'entre eux et bien évidemment Raphaël, alias Carlito, l'un des deux membres du duo McFly et Carlito, qui cartonne sur YouTube depuis plusieurs années. Récemment, ce dernier s'est exprimé sur sa relation compliquée avec son père. "Il y a une zone grise. Une zone où les choses ne sont ni terribles ni géniales. [...] Je déteste cette zone plus que je déteste ma relation avec mon père", explique-t-il en substance. Avec Jeannine, sa compagne de l'époque, Guy Carlier a également eu un autre enfant, Stéphane, né en 1970 et aujourd'hui âgé de 52 ans. Un fils qui fait bien moins parler de lui, mais qui n'en est pas moins talentueux.

Écrivain à succès, il vient de sortir son 8ème roman

Écrivain de profession, Stéphane Carlier a récemment sorti Clara lit Proust (Gallimard), son dernier et huitième roman. Un roman "délicieux et populaire, déclaration d'amour à la lecture", comme le qualifie Le Parisien, qui a rencontré le fils de Guy Carlier. Installé à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), loin de l'agitation parisienne, ce dernier a d'abord fait hypokhâgne, avant une maîtrise d'Histoire à Paris IV. Il a ensuite été pigiste dans plusieurs rédactions parisiennes avant de partir vivre à Los Angeles pendant une période de sa vie.