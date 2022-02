Carlito marié à Erika des Whatfor : la soeur de la chanteuse est également célèbre !

On ne choisit pas sa famille mais Carlito a eu du flair. Raphaël Carlier de son vrai nom n'est autre que le fils de Guy Carlier, certes. Mais il n'est pas la seule célébrité qu'il compte dans son entourage. En tombant amoureux d'Erika, ancien membre du groupe Whatfor révélé en 2002 par le télé-crochet Popstars, Carlito a adopté le clan de sa douce dont l'un des membres n'est pas inconnu du grand public. Erika est la soeur d'une certaine Ornella Fleury. Si son nom ne vous dit rien, son visage, lui, va vous rappeler des souvenirs. Actrice et humoriste, le minois de la jeune femme de 35 ans a servi pour Canal +. La jolie brune devient la Miss Météo du Grand Journal en 2016. Ce rôle lui aura valu quelques polémiques, notamment la suppression de plusieurs interviews de Jonah Hill en Europe après des remarques très mal prises par l'acteur sur son physique. Un pied déjà dans la comédie - elle était apparue dans Camping 3 et Supercondriaque -, Ornella Fleury a poursuivi son bonhomme de chemin sur le grand écran en décrochant un rôle dans Divorce Club en 2020 et Envole-moi l'année suivante.

Côté couple, Ornella Fleury n'a pas craqué pour le binôme de son beau-frère McFly. Rares sont les confidences de la jeune femme sur sa vie privée. Une seule relation officielle lui a d'ailleurs été connue : sa romance avec l'humoriste Mustapha El Atrassi débutée en 2011 mais terminée depuis. En 2018, il révélait sur scène avoir renoué avec le célibat.

Ornella Fleury pourra peut-être trouver la clé du bonheur en demandant à sa soeur Erika le secret de la longévité de son amour avec Carlito. Pris d'un coup de foudre sur un tournage commun en 2011, Erika et Raphaël ont rapidement fait route ensemble. Parents de deux garçons, Etienne et Jonah, ils se sont même passés la bague au doigt à l'été 2019. Pour leur premier anniversaire de mariage, le Youtubeur s'était fendu d'un message on ne peut plus parlant à l'attention de sa femme : "Jolie prétexte pour publier cette photo et rappeler que j'ai toujours pas les mots pour décrire notre couple". Une histoire faite pour durer !