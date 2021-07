Carlito : Photos inédites de son mariage avec Erika Fleury pour fêter leurs 2 ans !

Ils n'exposent pas souvent leur vie privée... mais l'occasion était trop belle. Le mercredi 7 juillet 2021, Raphaël Carlier, que l'on connaît pour être la moitié du binôme McFly et Carlito, a partagé de bien jolis souvenirs sur son compte Instagram. Le célèbre Youtubeur a sélectionné plusieurs photographies du jour de son mariage avec Erika Fleury et lui a déclaré sa flamme, à nouveau, en ce flambant anniversaire. "2 ans de mariage, 10 ans de couple, résume-t-il. Une joie infinie. Erika, on conduit à 200 sur cette route de l'enfer."

Elle chantait Je ne suis pas un ange, dans les années 2000, avec le groupe Whatfor. Il faut croire que ces paroles étaient providentielles ! C'est pourtant bel et bien à l'église que Raphaël Carlier et Erika Fleury se sont dit "oui" pour vivre, ensemble, sur un petit nuage. "Une des plus belles journées de notre vie", précise la jeune chanteuse. Le choix est effectivement difficile. Outre leur cérémonie de mariage, les tourtereaux ont vécu de nombreux moments de joie puisqu'ils sont parents de deux fils, baptisés Etienne et Jonah. Il est donc vrai que L'amour n'a pas de loi...