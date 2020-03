Bruno Vandelli : Folie Popstars, buzz, "L'expérience me faisait peur" (EXCLU)

Il serait faux de penser que Bruno Vandelli n'a été qu'une sensation télévisée. Très faux. Au contraire : avant même d'intégrer le jury de la deuxième saison de Popstars, le chorégraphe parcourait déjà le monde pour apprendre aux jeunes talents en herbe à exploiter leur potentiel. Son aventure sur petit écran, il en conserve une jolie nostalgie, un regard taquin, malicieux. Et pourtant, à l'époque, il était loin d'être prêt à l'ouragan médiatique provoqué par son passage sur M6. "Ça m'a perturbé, explique-t-il à Purepeople. La télé, ce n'est pas mon métier. L'expérience me faisait peur par ses à-côtés. On n'arrêtait pas de me dire : attention, quand l'émission va sortir, ça va être la folie pour toi, tu ne pourras plus sortir en ville, les gens seront là. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Il y avait des gardes du corps, on venait me chercher à l'avion, on me descendait à part, les gens me demandaient des autographes..."

Je ne venais pas faire l'émission pour me faire connaître.

Ce n'est pas parce qu'on ne le voit plus à la télévision que Bruno Vandelli a stoppé toute activité. Au contraire : installé dans le Sud de la France avec son mari Jess, il continue à donner des cours de danse, jazz et contemporaine. Il a formé, entre autres, la divine Inès Van Damme qui a rejoint il y a peu les équipes de Danse avec les stars en 2019. Il est également le directeur artistique du concours international Cannes Prestige. "Quand j'ai fait l'émission, je n'avais pas 18 ans, rappelle-t-il. Je ne venais pas faire l'émission pour me faire connaître. On m'a fait venir justement parce qu'on me connaissait. Les producteurs m'ont appelé pour le professionnel que je suis." Ils avaient visé juste.