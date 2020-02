Bruno Vandelli marié depuis 2014 : "C'est comme une évidence" (EXCLU)

La danse n'est pas la seule à faire vibrer son coeur. Bruno Vandelli, chorégraphe jazz et contemporain, s'est certes éloigné des caméras, mais il n'a jamais cessé de virevolter. Ni avant, ni après son passage très remarqué dans la deuxième saison de l'émission Popstars, en 2002. Mais c'est accompagné que l'artiste affronte le quotidien. Une alliance orne effectivement son annulaire gauche. "Je suis marié, je suis très fier de mon mari, explique-t-il à Purepeople. On partage notre passion. On est un couple authentique, vrai, sincère. Je ne vois pas en quoi je serais gêné d'assumer ça. C'est la nature des choses. J'aime mon mari, j'aime la personne avec qui je suis. C'est comme une évidence pour moi, pour tous mes amis. On est un binôme. Ça fait dix ans qu'on est ensemble. On est mariés depuis 2014. On se projette beaucoup dans l'avenir ensemble."

C'est une belle histoire qui est venue petit à petit

Voilà une décennie que leurs âmes résonnent à l'unisson. Comme quoi la passion attire la passion : c'est grâce à leurs valeurs artistiques communes que Bruno et Jess Vandelli se sont rapprochés... jusqu'à se dire "oui". "On s'est rencontrés grâce à la danse, parce qu'il dansait pour moi, poursuit le chorégraphe. C'est une belle histoire qui est venue petit à petit, lentement, tranquillement, et qui a été très forte. Mais il fallait faire attention. Quand deux artistes se mettent ensemble, quels qu'ils soient, des chanteurs, des comédiens, il faut faire attention à être d'accord sur ce que le couple fait. Comme dans tous les couples. Comme chez toutes les personnes..."