Inès Vandamme de la même famille que Jean-Claude ? Elle répond (EXCLU)

Faire partie de la même famille que Jean-Claude Van Damme (en deux mots) peut être un atout majeur quand on est à l'école. Difficile d'embêter une personne qui connaît un champion d'arts martiaux, Inès Vandamme (en un mot) en sait quelque chose comme elle nous l'a confié lors d'une interview pour Purepeople, organisée dans le cadre de la conférence de presse de Danse avec les stars 2019.

La nouvelle de la bande porte quasiment le même patronyme que la star de 58 ans. Certains se sont donc demandé s'ils étaient de la même famille. Une question à laquelle Inès Vandamme a répondu : "Au risque d'en décevoir beaucoup, je ne fais pas partie de la famille de Jean-Claude Vandamme. Mais j'ai fait croire durant toute mon enfance que c'était mon oncle et tout le monde y a cru. Quand il y avait des petites histoires, ça m'a servi. Quand on est un peu jeune, on a 8 ans, on se bat pour un chewing-gum. Moi, je disais que j'étais la nièce de Jean-Claude Vandamme et ça mettait tout le monde d'accord." La belle blonde s'est ensuite excusée auprès de ses camarades pour ce gros mensonge, qui lui a bien servi à l'époque.

Lors de notre entretien, Inès Vandamme a également révélé être en couple depuis un an. En revanche, elle ne souhaite pas exposer l'homme qui partage sa vie afin de préserver leur belle histoire. "Il est prêt à me voir dans cette aventure. Et je suis prête à l'accueillir avec moi dans cette aventure. Il me soutient et je suis fière d'être avec quelqu'un comme lui", a conclu la danseuse qui a notamment collaboré avec Matt Pokora et Alicia Keys.

