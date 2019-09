Danse avec les stars 2019 : Inès Vandamme balance sur son duo avec M. Pokora

Cette année, une nouvelle danseuse a rejoint les rangs de Danse avec les stars 2019. Inès Vandamme a en effet été choisie pour remplacer Marie Denigot. Et elle n'est pas totalement inconnue pour la troupe de danseurs puisqu'elle a déjà participé au programme en tant que danseuse additionnelle ou de chorégraphies à plusieurs. En outre, la belle blonde a déjà dansé avec des célébrités telles que Shakira, Alicia Keys ou le futur papa M. Pokora.

Interviewée par Purepeople, elle avait d'ailleurs une anecdote à raconter sur le compagnon de Christina Milian. "Matt, si tu entends cette interview, je me souviens de deux-trois fois où tu t'es trompé sur scène, dans notre duo. Mais je ne t'en veux pas, je t'adore", a-t-elle déclaré.

Inès Vandamme nous a ensuite fait part de l'une de ses grandes frayeurs, survenue lors du spectacle de Chris Marques, intitulé Alors on danse. "On doit changer de costumes rapidement et, un jour, je ne suis pas rentrée sur la scène puisque je n'avais pas eu le temps de mettre mon costume. Ça a été la panique dans les coulisses", nous a révélé la jeune femme qui n'est pas un coeur à prendre.

Pour rappel, Inès Vandamme foulera le parquet de Danse avec les stars 10 avec le sportif Ladji Doucouré. "C'est OFFICIEL ! @ladjidoucoure7 et moi allons danser ensemble dès le 21 septembre sur le parquet de @dals_tf1 ! Quel honneur pour moi Dji d'être avec toi ! Merci pour ta bonne humeur quotidienne et ton travail acharné depuis le début de nos répétitions. J'espère t'emmener le plus loin possible dans cette aventure. Tu le mérites tellement. Bisous à tous et on se retrouve très bientôt sur @tf1", a-t-elle légendé une photo d'eux.