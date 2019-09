Christina Milian enceinte de M. Pokora : baby bump et shopping pour bébé

Dans quelques mois, Christina Milian et M. Pokora accueilleront leur premier fils. L'artiste de 37 ans, qui a annoncé sa grossesse en juillet dernier, montre dès qu'elle le peut son baby bump qui prend forme. Vendredi 13 septembre 2019, la star de Falling Inn Love (Netflix) a été aperçue en train de faire des emplettes, toujours dans les rues de Los Angeles.

C'est dans la très chic boutique Little Moon, située dans le quartier huppé de Studio City, que la mère de famille s'est arrêtée. Le magasin propose une large collection de vêtements et accessoires pour bébés et enfants. Christina Milian aurait-elle fait quelques courses pour se préparer à l'arrivée de son futur fils ? Ou s'est-elle contentée d'offrir quelques nouvelles pièces à sa fille Violet (9 ans) ?

La compagne de M. Pokora est en tous cas sortie de la boutique avec plusieurs sacs dans les mains. Christina Milian portait également un joli bouquet de fleurs. Peut-être était-elle aussi allée chercher un cadeau ? Cette sympathique sortie ensoleillée est également l'occasion de suivre l'avancée de sa grossesse, puisqu'on pouvait apercevoir son joli baby bump, qui grandit de jour en jour.

Pendant que Christina Milian est chez elle, à Los Angeles, à s'occuper de la promotion de son film Falling Inn Love (Netflix) et à gérer l'éducation de sa fille Violet (née de sa précédente relation avec le rappeur The-Dream), M. Pokora est à Paris où il prépare activement son Pyramide Tour.

C'est depuis la Capitale qu'il a fait quelques confidences sur l'éducation de son futur fils. "J'ai une éducation à l'ancienne. Je suis un peu strict, je le vois déjà avec ma belle-fille. J'espère qu'il aimera le sport, que je pourrais aller au stade avec lui. Je suis super excité. Même si je reste très prudent tant qu'il n'est pas là, je suis comme un gamin. J'ai hâte. L'année à venir est magnifique", a-t-il tendrement expliqué a Télé Loisirs.