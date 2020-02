Bruno Vandelli juré dans Danse avec les stars ? Il dévoile sa crainte (EXCLU)

Les artistes de l'univers de la danse les suivent depuis bien longtemps, lui et sa carrière internationale. Mais le public lambda, vissé sur son canapé devant la télévision, connaît Bruno Vandelli pour avoir notamment été le chorégraphe énergique, pointu de l'émission Popstars. Le temps file et dix-huit ans ont passé depuis la diffusion du show qui révélait les Whatfor. Entre les stages, les cours, les concours qu'il organise à Cannes, son retour sur le petit écran ne semble pas être une immense priorité. "Les projets qu'on me proposait ne me galvanisaient pas, explique-t-il à Purepeople. C'était des émissions de télé-réalité, des talk-shows où on revient sur le passé. Si demain on fait appel à moi pour parler de danse, alors là, la discussion peut se faire."

Il faut dire que, bien malgré lui, Bruno Vandelli est étroitement lié à l'émission vedette de TF1, Danse avec les stars. Pendant des années, il a formé, entraîné l'une des petites nouvelles de la compétition sportive la plus clamée de France. "Je suis ravi qu'Inès VanDamme soit une vedette de Danse avec les stars, poursuit-il. C'est une magnifique jeune femme avec qui j'ai travaillé longtemps et qui a fait une saison magnifique, qui est allée jusqu'en finale. Ça, ce sont des choses qui me touchent." Mais serait-il prêt à accepter un rôle pour autant ?

C'est le jeu des chaises musicales sur le banc des jurés. En l'espace de dix saisons, la première chaîne a dû faire appel à pas moins de neuf professionnels différents. Si, récemment, Shy'm, Patrick Dupond, Chris Marques et Jean-Marc Généreux forment une équipe plutôt pérenne, il serait bien possible que Bruno Vandelli puisse envisager la possibilité de participer, en cas de changement. "Danse avec les stars a plus rapport avec la danse sportive, précise-t-il. Ce n'est pas mon domaine. Je suis chorégraphe contemporain, jazz. Mais s'ils faisaient appel à moi, le dialogue pourrait s'instaurer. C'est le genre d'émissions que je trouve belles. Ce qui me dérange un peu, c'est de les intéresser pour le côté folklorique de mon personnage. Je crois que les danseurs ne sont pas des clowns. On peut vite tourner les choses en dérision. Il faut faire un peu attention à son image." On adorerait, pourtant, revoir le personnage, comme l'homme et son âme d'artiste, de retour à la télévision...

Yohann Turi

