Inès Vandamme "en week-end" avec son compagnon, sosie d'Antoine Griezmann ?

Inès Vandamme et Gaël Laudet sont en couple depuis un peu plus d'un an maintenant. Si au départ elle voulait préserver son couple de l'attention médiatique, la jeune femme de 27 ans a eu vite fait de changer d'avis. Depuis, elle s'affiche sans cesse au côté du mannequin professionnel, lequel a déjà participé à de nombreuses campagnes. Lors d'une interview accordée à Purepeople en septembre dernier, elle se confiait déjà timidement à son sujet. "C'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai envie qu'on protège mon petit couple.(...) Il me soutient et je suis fière d'être avec quelqu'un comme lui."