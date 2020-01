Inès Vandamme (Danse avec les stars) : Amoureuse et topless en Thaïlande

Depuis les fêtes de fin d'année, Inès Vandamme, danseuse professionnelle de Danse avec les stars (TF1), se dore la pilule sur les plages de Thaïlande et profite de son chéri, Gaël. Toujours prête à partager ses moments de détente avec ses abonnés, la jeune femme a publié mercredi 15 janvier 2020, une courte vidéo sur son compte Instagram.

Dans ce post, on peut la voir topless, se dirigeant avec grâce vers une piscine en forme de coeur. A priori, la jeune femme serait sur la terrasse de sa chambre d'hôtel. La belle danseuse de 27 ans peut également profiter d'une vue splendide à couper le souffle. Depuis qu'elle est en vacances, Inès Vandamme ne cesse de partager des photos sur les réseaux sociaux. Entre séances de bronzette et baignades ensoleillées, on peut dire que la belle profite pleinement de ces moments de repos. En légende, Inès Vandamme se déclare amoureuse de l'endroit où elle se trouve, et on la comprend !