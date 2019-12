Inès Vandamme (Danse avec les stars) en bikini et au naturel en Thaïlande

Il y a ceux qui passent les fêtes de fin d'année avec leurs proches et il y a ceux qui profitent de l'occasion pour s'envoler à l'autre bout du monde. C'est le cas de la jolie Inès Vandamme, petite nouvelle de l'émission Danse avec les stars (TF1). Après une saison passée aux côtés de Ladji Doucouré qui l'a menée jusqu'en finale, la jolie blonde a choisi de finir son année 2019 sous le soleil de Thaïlande. Sur Instagram, la danseuse n'hésite pas à s'afficher sans aucun artifice et plus belle que jamais.

À quelques heures de passer à la nouvelle année, Inès Vandamme a posté une photo d'elle, au naturel, portant un bikini rouge. Assise dans une barque en bois, elle savoure un instant de détente au soleil, une plage paradisiaque en toile de fond. En légende, elle écrit très simplement : "31 décembre 2019", accompagné d'un petit emoji soleil et du hashtag "Thaïlande".