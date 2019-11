Inès Vandamme (Danse avec les stars) : Accusée de plagiat, elle monte au créneau

Même si le prime du 2 novembre 2019 de Danse avec les stars (TF1) a eu une fin heureuse pour le couple formé par Ladji Doucouré et Inès Vandamme, la soirée en elle-même aura eu un goût amer pour les deux danseurs. Mais c'est surtout la jeune femme qui n'en gardera pas spécialement un bon souvenir...

Après un premier coup dur leur enlevant la chance de présenter leur deuxième danse durant laquelle ils devaient rendre hommage à la famille d'Inès Vandamme, les deux partenaires se sont retrouvés directement en face à face, soulevant ainsi une profonde tristesse chez la danseuse, qui n'a pas pu s'empêcher de fondre en larmes : "Vous avez pu lire notre déception de ne pas vous présenter notre deuxième danse. Nous l'avons travaillée dur, et elle était symbolique... nous dansions pour ma maman, ma tante, et ma cousine. Elles m'ont tout appris ! Elles m'ont donné goût à la danse. Elles étaient présentes sur le plateau hier soir... et je n'ai pas pu leur offrir cette danse qui nous tenait à coeur avec Ladji Doucouré !", a-t-elle écrit sur son compte Instagram, le 3 novembre 2019.

C'est donc uniquement sur leur première prestation, inspirée du film Suicide Squad, qu'ils ont pu s'exprimer ce soir-là. Mais même s'ils ont reçu de bonnes notes de la part des quatre juges, leur prestation n'a pas du tout fait l'unanimité auprès des téléspectateurs. En effet, cette danse avait déjà été interprétée dans la version américaine du programme, en 2016, ce qui n'a pas échappé aux yeux aguerris des fans de l'émission. Accusée de plagiat, la belle Inès Vandamme s'est ainsi retrouvée au coeur d'un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Agacée, la belle danseuse ne s'est pas laissé faire. Ainsi, lorsque sur le compte Instagram officiel de Danse avec les stars, on a pu lire "Bravo Inès, pas beaucoup d'imagination et peu de talent !", la jeune femme a répondu au quart de tour : "Et toi pas grand-chose à faire de ta vie, apparemment."

Ladji Doucouré, quant à lui, a tenu à défendre sa partenaire d'une manière un peu plus diplomate : "Quand Disney donne une scénographie... Tous les parcs Disney doivent la suivre", déclare-t-il simplement.

Les choses étant enfin mises au clair, Ladji Doucouré et Inès Vandamme peuvent maintenant se concentrer sur les quarts de finale ! Eux qui ont déjà franchi plusieurs fois l'étape difficile du face-à-face depuis le début de cette dixième saison peuvent toujours compter sur le soutien infaillible de leurs admirateurs.