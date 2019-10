Inès Vandamme (Danse avec les stars) en couple : photo de son compagnon sexy

Lors de son interview pour Purepeople en septembre dernier, Inès Vandamme révélait ne pas être célibataire. "Je vais le dire, j'ai quelqu'un dans ma vie. Je ne souhaite pas donner son prénom et qu'on soit médiatisé. C'est quelqu'un que j'aime énormément et j'ai envie qu'on protège mon petit couple", confiait-elle. Elle a ensuite précisé que cela faisait un an qu'ils étaient ensemble : "Il est prêt à me voir dans cette aventure. Et je suis prête à l'accueillir avec moi dans cette aventure. Il me soutient et je suis fière d'être avec quelqu'un comme lui."