Carlito, son coup de foudre pour Erika des WhatFor : "J'étais fou d'elle"

Dans une interview à Voici, Carlito tease la sortie de son nouveau livre, Papa 2.0. Dans ce panaché des meilleures pages de son journal intime, le vidéaste raconte comment il est devenu le papa de deux petits garçons géniaux, ses doutes et joies de la paternité.

L'occasion d'expliquer en quoi ces deux naissances ont changé sa vie, pour le mieux. "Moi, du jour où j'ai su que j'allais devenir papa, tout est allé mieux dans ma vie alors qu'on présente souvent la parentalité sous l'angle du sacrifice. Bon, après, il faut rencontrer la bonne personne et moi ma femme était super rassurante, elle a un instinct maternel incroyable...", se rappelle Raphaël Carlier, de son vrai nom.

Depuis près de dix ans, il partage la vie d'Erika Fleury, ancienne membre des WhatFor. Dans Voici, il revient sur ce véritable coup de foudre. "C'était en 2011. J'étais cadreur sur un tournage avec des musiciens et quand je l'ai vue, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher mon regard. Le soir même, on s'échangeait des messages et, très vite, j'ai su que c'était une vraie histoire, que j'étais fou d'elle", se rappelle-t-il. Dans une vidéo, il avait également expliqué que c'est grâce à son complice, McFly, qu'il a rencontré Erika. Elle était tout simplement meilleure amie avec sa compagne, à lui.

Aujourd'hui, ils sont les fiers parents de deux fils. "Et on ne serait pas contre un troisième", apprend Carlito. Avec Erika, ils se sont mariés en juillet 2019 et s'apprêteraient donc à agrandir leur famille...

Avoir des enfants quand on est Youtubeur, c'est aussi prendre le risque que son métier soit passé de mode d'ici à quelques années. "Quoi qu'il arrive, j'essaierai de m'intéresser à ce qu'aiment mes enfants. Par exemple en ce moment, TikTok et Fortnite sont des phénomènes absolus et c'est bien de les comprendre. Quand on fait des selfies avec McFly, on voit trop de parents qui nous disent avec un poil de dédain : 'Moi je ne vous connais pas du tout !'. C'est dommage il suffit de prendre vingt minutes pour découvrir tous ceux qui font triper vos enfants. C'est important de savoir ce qu'ils aiment !", a développé Carlito, qui a d'ailleurs repassé le bac l'année dernière.

