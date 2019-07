Raphaël Carlier (Mcfly & Carlito) s'est marié : Poignante déclaration à sa femme

Surprise, le youtubeur Carlito s'est marié ! Si leurs 4,9 millions d'abonnés n'ont pas eu le droit à leur vidéo hebdomadaire du dimanche matin, ils ont en revanche pu découvrir avec bonheur que Raphaël Carlier s'était marié à sa compagne de longue date. Samedi 20 juillet 2019, la moitié du duo McFly & Carlito a dévoilé sur Instagram une photo de son mariage. On y voit sa sublime épouse dans une robe blanche, couronne de fleurs dans les cheveux.

"Désormais jeunes mariés. Tu m'as sauvé la vie en me plaçant du côté lumineux de la force. Les gens vont te chercher sur Insta, car ils sont curieux et tu recevras plein de demandes et ça va perturber ton flux et ce sera chiant et on va en rire. Vu qu'on rit tous les jours. De tout. Les gens sont trop sérieux, pas vrai ma femme ?", a-t-il écrit en légende du cliché. Un texte particulièrement émouvant. "Je pleure en écrivant cette légende, bordel. Heureusement, les larmes ne marchent pas sur l'écran tactile, sinon ça écrirait jCajzkwvUz€*jscscsoqp", poursuit-il.