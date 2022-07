Carlito bientôt papa : sa belle Erika est enceinte pour la troisième fois !

Touché, le youtubeur met quelques secondes à réagir et avoue sous l'hilarité du DJ présent ne "pas avoir envie de continuer" la vidéo, avant de prendre son ami dans ses bras. "C'est trop dans mon cerveau, ça me fait ça à chaque fois qu'il me fait des coups comme ça", explique-t-il, bouleversé, avant que le futur papa n'enchaîne : "Je voulais en profiter pour vous l'annoncer à vous chers abonnés, qui nous suivez tout le temps, et c'est magique, je ne vous remercierai jamais assez", conclut-il.

Mais McFly n'en a pas fini : après avoir félicité son meilleur ami, il s'empresse d'appeler... la future maman, Erika ! "Tu es enceinte, Erika, je sais pas si tu es au courant", blague-t-il, avant de la féliciter chaleureusement aussi. Ancienne candidate de Popstars, Erika Fleury est en couple avec l'humoriste depuis de nombreuses années et tous les deux sont déjà parents de deux garçons, Etienne et Jonah, que l'on peut apercevoir régulièrement sur Instagram.

Et le fils de Guy Carlier prend très à coeur son rôle de papa : récemment, il a même sorti un livre sur la paternité intitulé Papa 2.0, journal intime d'un père normal (ou presque), dans lequel il donnait des conseils sur son expérience, lui qui a connu une relation difficile avec son propre père pendant son enfance. McFly quant à lui est également père de deux enfants, Stella et Néo, nés de son union avec sa femme Tiffany, la meilleure amie... d'Erika !