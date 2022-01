Guy Carlier toujours en froid avec son célèbre fils Carlito : "Je sais qu'il m'en veut..."

En pleine promotion de son nouveau spectacle éponyme mis en scène par François Rollin, Guy Carlier s'est dévoilé sans fard face aux journalistes du Parisien. Père d'Antoine (né en 2007 fruit de son amour avec Joséphine Dard), et de Stéphane et Raphaël (alias le célèbre Youtubeur Carlito) nés en 1970 et 1986 d'une précédente union, l'animateur a confié être toujours en froid avec son fils cadet. Une relation compliquée que le chroniqueur d'Europe 1 explique en raison de son ancienne maladie : la boulimie. Il explique : "Il m'a connu à la pire époque niveau boulimie. Quand c'est comme ça, tu n'as plus de vie de famille, ta femme te surprend à voler la nuit dans le frigo, ce sont des trucs immondes. J'ai infligé ça à Raphy, je sais qu'il m'en veut."

Triste, le chroniqueur de France Inter a aussi évoqué avec regrets du livre écrit par son fils dans lequel il lui adresse un message cinglant, confiant qu'il est très difficile "de vivre avec quelqu'un qui se détruit". "J'espère qu'on va pouvoir en parler" révèle Guy Carlier, qui espère toujours se réconcilier avec son fils. Pourtant, l'auteur du livre La Vie, l'amour, le foot explique avoir tout tenté pour être un bon père. Ayant demandé àLaurent Ruquier de ne pas lui donner de chroniques le mercredi pour pouvoir passer du temps avec Raphaël lorsqu'il était enfant, Guy confie également l'avoir emmené régulièrement au foot mais aussi lui avoir offert des cours de batterie.

"C'est moi qui l'ai initié à la musique" ajoute-t-il avec nostalgie. Et lorsqu'on lui demande son meilleur souvenir avec son cadet, Guy Carlier évoque sans hésitation leur voyage aux États-Unis et leur escapade sur la route 66. Pourtant, tous ces souvenirs semblent bel et bien oubliés pour le Youtubeur qui a fait une vidéo avec le président Emmanuel Macron. "Tout ça, il n'en parle jamais." dit-il avec un peu d'amertume.

Qui sait, Raphaël ira peut-être voir son père dans son nouveau spectacle au théâtre des Mathurins ? "Je sais qu'il va venir..." indique Guy Carlier avec beaucoup d'espoir. Son voeu sera-t-il exaucé ?

L'intégralité de l'interview de Guy Carlier est à retrouver sur Le Parisien.

Le spectacle Guy Carlier mis en scène par François Rollin est à retrouver au théâtre des Mathurins (Paris VIIIe) le samedi à 19 heures et le dimanche à 17 heures, jusqu'au 27 mars 2022.