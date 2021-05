Guy Carlier, bête noire de son ex-femme Joséphine : Il révèle pourquoi elle ne le "déteste" plus

Interviewé par Non Stop People le 1er mai 2021, Guy Carlier (71 ans) a raconté comment ses relations avec son ex-femme Joséphine Dard s'étaient améliorées avec le temps. Mariés de 2006 à 2012, les parents d'Antoine (né en 2007) entretenaient des contacts particulièrement tendus suite aux révélations de Joséphine qui confiait avoir été victime d'innombrables infidélités de son ex-époux.

Le temps a apaisé les tensions

Depuis, les choses semblent s'être calmées entre Guy et son ex-femme. Désormais amoureux de Christine (une aide-soignante qui s'était occupée de sa mère Carmen et pour laquelle il avait eu un coup de foudre en 2012), le papa d'Antoine, Raphaël (le youtubeur plus connu sous le nom Carlito) et Stéphane confie : "Il y a quelqu'un. Il y a une femme que j'aime et avec laquelle je vis. Et puis, le temps a apaisé les tensions avec la maman d'Antoine. Cela se passe très bien. Ce n'est jamais le paradis pour un enfant de voir ses parents divorcer. Mais à partir du moment où ça se passe bien et qu'on préserve l'image de l'autre - c'est-à-dire que sa mère préserve mon image quand elle est avec lui - c'est mieux peut-être que quand des couples se déchirent et restent ensemble pour les enfants".

Très remontée contre Guy à l'époque, la fille de Frédéric Dard avait déclaré en octobre 2012 au journal Le Matin qu'elle "détestait" son ex-mari et qu'elle avait même été au bord du suicide à cause de celui-ci. Trompée par son ex-époux, elle expliquait : "Je savais qu'il y a avait d'autres femmes, il y en a toujours eu. (...) Il y a trois ans, j'ai fait une tentative de suicide. Guy entretenait des relations sentimentales avec quatre femmes en même temps. Parce que je l'aimais, j'ai fait tellement d'efforts. Personne n'aurait supporté ce que j'ai vécu".