Guy Carlier en couple : rare apparition de sa nouvelle compagne Christine pour Starmania !

La France vit actuellement un grand moment de musique. L'opéra-rock Starmania est de retour sur scène, 43 ans après la toute première version offerte au public, en 1979, avec Daniel Balavoine, Fabienne Thibeault et France Gall. La relève est assurée par de nouveaux visages et Johnny Rockfort, Cristal et Marie-Jeanne vont donner de la voix, encore et encore, du côté de la Seine Musicale jusqu'au 29 janvier 2023 (billetterie ici) puis dans toute la France - puisque la troupe s'en ira en tournée dans tous les Zénith du pays.

Il y a du rififi du côté de la ville de Monopolis ! Avant que le reste du monde ne découvre les aventures du gang des Etoiles noires de cette édition 2022 de cet opéra-rock - imaginé en 1979 par Michel Berger et Luc Plamondon - certains chanceux ont pu assister au spectacle le 8 novembre 2022 lors d'une première exceptionnelle... qui a déjà tapé très fort. A la fin de la représentation, les spectateurs se sont tous levés pour applaudir cet ode à la nostalgie des années 1980, brillant de milles jeux de lumière. Dans cette foule, certains ont pu reconnaître Brigitte Macron, Isabelle Boulay et son compagnon Eric Dupond-Moretti, Bilal Hassani, Mathilde Seigner ou encore Guy Carlier et sa compagne Christine.

Qui est la nouvelle compagne de Guy Carlier ?

Guy Carlier a été l'époux de Joséphine Dard jusqu'en 2012. Il l'avait quittée, selon ses dires à elle, pour une femme plus jeune. Depuis quelques temps, l'auteur et chroniqueur s'affiche avec joie auprès d'une mystérieuse brune, qui porte des lunettes, et qui répond au nom de Christine. Les amoureux avaient notamment assisté à la 100e du spectacle de Vincent Dedienne, Un soir de gala, au théâtre Marigny en juin dernier. On les avait aperçu pour la première fois, dans les bras l'un de l'autre, en avril 2017, alors qu'ils étaient confortablement installés dans les tribunes du Parc OL de Lyon, face à la finale de la Coupe de la Ligue...

