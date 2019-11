Starmania : La comédie musicale relancée en 2020 par Luc Plamondon

Le monde va devenir complètement stone en apprenant cette délicieuse nouvelle. Starmania, le génial opéra-rock de l'année 1978, va avoir droit à une toute nouvelle version. La septième, pour être exact ! "Elle sera sur scène dans un an à Paris, explique Luc Plamondon au Parisien. Elle n'a pas été jouée en France depuis 2001 et il y a une forte attente. Partout où je vais, des gens de toutes origines, de toutes classes m'arrêtent et m'en parlent." C'est très exactement le 6 octobre 2020 que le public découvrira le spectacle à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt – date suivie par une tournée nationale. Les places sont mises en vente le mardi 12 novembre 2019. Il va falloir se battre Les Uns contre les autres pour obtenir son ticket !

À l'origine, c'est France Gall, Daniel Balavoine, Diane Dufresne, Fabienne Thibeault et Claude Dubois qui portaient, ensemble, les couleurs de Starmania. Si le casting 2020 n'est pas encore connu – puisqu'il est en cours ! –, on sait que l'équipe à la tête de la comédie musicale est loin d'avoir été choisie au hasard. Au côté de Luc Plamondon : Thomas Jolly à la mise en scène, Raphaël Hamburger (le fils de France Gall et Michel Berger) et Bruck Dawit, le dernier compagnon de France Gall. Thierry Suc, producteur de Résiste, sera aussi de la partie.

Je vais te donner ce que j'ai refusé de donner depuis vingt ans

C'est d'ailleurs en 2014 qu'il a obtenu l'autorisation de relancer la machine. "France Gall m'a dit : 'J'ai un cadeau pour toi. Je vais te donner ce que j'ai refusé de donner depuis vingt ans : les droits de Michel Berger sur Starmania'", explique-t-il, également au Parisien. Au fil des ans, les titres légendaires du spectacle – SOS d'un Terrien en détresse, Quand on arrive en ville – ont été chantés par nos plus belles voix. Maurane, Isabelle Boulay ont elles aussi été révélées en incarnant respectivement Marie-Jeanne et la serveuse automate. Céline Dion a également participé à la version anglaise du show.

Une version ultracontemporaine

Puisque Starmania revoit le jour en l'honneur de ses 40 ans, un petit coup de jeune est au programme. "C'est une oeuvre brûlante d'actualité et incroyablement prophétique sur l'écologie, les attentats, la télévision envahie de télé-crochets, le président en haut de sa tour, précise Thomas Jolly. Le gourou marabout, qui avait disparu après la première mise en scène, va revenir." Nous ne sommes donc pas au bout de nos surprises...