Florence Foresti en couple, elle officialise sa relation avec un jeune humoriste !

Ses déboires amoureux, elle en fait des sketchs à se tordre de rire. Et ça tombe bien : Florence Foresti remonte sur les planches du Théâtre Marigny de Paris du 28 septembre au 31 décembre 2022, dans un spectacle intitulé Boys boys boys... et elle devrait avoir de nombreuses anecdotes, anciennes et plus récentes, à dévoiler au public. C'est son nouveau compagnon qui devrait se faire du souci.

Car oui, Florence Foresti n'est plus un coeur à prendre ! Le lundi 27 juin 2022, la comédienne de 48 ans s'est rendue au Théâtre Marigny, non pas pour jouer mais pour assister à la 100e du spectacle Un soir de gala de son ami Vincent Dedienne. Or, elle s'est rendue jusque dans le 8e arrondissement de notre capitale au bras de son chéri, lui aussi humoriste, tout droit venu de Suisse, Alexandre Kominek, 33 ans environ.

Ces deux-là s'étaient montrés particulièrement discrets jusqu'à présent et on ignore comment ils se sont rencontrés. Une chose est sûre, leur premier rendez-vous a dû être drôlissime. Avant de roucouler avec Alexandre Kominek, Florence Foresti était en couple avec le réalisateur et scénariste Xavier Maingon. Elle a également vécu de jolies romances avec Jérome Daran, son premier époux dont elle s'est séparée en 2004, mais aussi avec Julien Mairesse, directeur artistique, metteur en scène de concerts et père de sa fille Toni - née en 2007.

Florence Foresti et Alexandre Kominek n'étaient pas les seuls amoureux à assister à la 100e du spectacle de Vincent Dedienne. Etaient également présents, pour un instant romantique seul ou à deux, le comédien Michel Fau, Sébastien Thiery, Laurence Boccolini, Cristiana Reali, Corinne Touzet, Emmanuelle Bercot, Sandrine Kiberlain, Antoine de Caunes et sa femme Daphné Roulier, Laurent Ruquier, Nicole Sonneville et Dominique Segall, Julien Boisselier, Swann Arlaud, Bernard Le Coq avec sa femme Martine, Guy Carlier avec sa compagne Christine, Jean Robert-Charrier ainsi que Fabrice Luchini avec sa chère et tendre Emmanuelle Garassino. Sacrée soirée !