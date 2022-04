Florence Foresti maman de Toni : la seule apparition (hilarante) de sa fille

"D'un point de vue personnel je pense quand même que ce qui n'est pas mal c'est que j'ai pu retisser des liens familiaux, notamment avec ma fille, que je vois beaucoup plus maintenant, évidemment. On est toutes les deux, ça nous a permis de repartir sur de bonnes bases. Ça c'est chouette, on a créé un équilibre avec des rapports beaucoup plus sereins, beaucoup plus apaisés, donc je suis contente...", "Maman ! Y'a plus de wifi !" pouvait-on alors entendre crier Toni.

"Ouais, non, c'est parce que je suis en ligne en fait", répondait alors la comédienne. "Tout ça pour ton émission de ringards non mais tu es sérieuse" ajoutait Toni avant de claquer violemment la porte de sa chambre. Hilare face à ce petit show mère-fille improvisé, l'animateur avait reconnu les talents de comédienne de la jeune Toni, qui venait alors de faire sa toute première apparition à la télévision.

Elle est bien pire !

Un an plus tard, le 8 mars 2021, Yann Barthès avait souhaité à prendre des nouvelles de la jeune adolescente qui semblait être si ronchon la dernière fois qu'il l'avait aperçue. Amusée, Florence Foresti avait alors répondu à propos de sa "cocotte" : "Elle est bien pire, 13 ans c'est..." Sur le plateau de Canal +, la comédienne avait par ailleurs confié les mots de sa douce Toni avant qu'elle ne quitte la maison : "Quand elle m'a vue partir tout à l'heure, elle m'a dit : 'Maman, tu vas où ?' Tu vas à Quotidien ? Je suis trop fière de toi'. Parce qu'elle a vu que c'est pour les femmes. Elles sont très militantes les jeunes, elle est très fière de sa maman." Une adolescente finalement très admirative de sa maman, donc.

Depuis 2011, Florence Foresti serait en couple avec le réalisateur et scénariste français, Xavier Maingon.