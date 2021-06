Florence Foresti : Qui est Xavier Maingon son (ex?) compagnon de longue date ?

On peut être l'une des humoristes préférées des Français et réussir à entretenir le mystère sur sa vie amoureuse. Florence Foresti, 47 ans, fait partie de ces artistes extrêmement populaires qui arrivent à préserver leur vie privée. Celle qui s'est fait connaître dans l'émission On a tout essayé animée par Laurent Ruquier est la maman d'une petite Toni (née en 2007), qu'elle a eu avec le directeur artistique et metteur en scène de concerts Julien Mairesse, dont elle s'est séparée en 2010.

Depuis, Florence Foresti partage sa vie avec Xavier Maingon, un réalisateur et scénariste français avec qui elle s'affiche très peu, bien qu'ils travaillent souvent ensemble. En qualité de scénariste, Xavier a écrit celui du film Hollywoo dans lequel Florence a le premier rôle. Il a également réalisé ses spectacles, comme ceux d'autres humoristes connus à l'image de Max Boublil ou encore Muriel Robin.

Si celle qui a été maîtresse de cérémonie de la 45e cérémonie des César ne parle pas de son couple, ils sont parfois aperçus ensemble, comme le 9 février 2020 lors d'un match de football au Parc des Princes, à Paris. Venus assister au choc entre le PSG et l'Olympique Lyonnais, les deux tourtereaux ont été aperçus dans les tribunes VIP, visiblement très complices. L'occasion pour l'actrice de croiser son partenaire au cinéma Franck Dubosc, avec qui elle partage l'affiche du film Barbecue, qui sera diffusé ce soir sur TF1.

Depuis, le couple n'a plus été aperçu ensemble, du moins lors d'événements officiels. Difficile de dire donc si le couple file toujours le parfait amour.