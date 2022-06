Fabrice Lucchini : rare apparition avec sa compagne Emilie, qui est aussi son attachée presse

Il avait initialement prévu Un soir de gala. Voilà que l'évènement s'est reproduit des dizaines et des dizaines de fois. Le lundi 27 juin 2022, Vincent Dedienne a effectivement offert, au public, la 100e représentation de son spectacle, qu'il joue actuellement au Théâtre Marigny, dans le 8e arrondissement de Paris. "C'est un spectacle qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie, annonce-t-il sur son site personnel pour attiser les foules. Il y a des personnages dedans, des jeunes, des vieux, des gentils-comme-tout, des cinglés, des optimistes et des foutus. Des héros et des ordures... Des gens. Tous différents et tous réunis pour Un soir de gala. Leur point commun, c'est que c'est moi qui les joue. A capella."

Les personnalités fortes n'ont pas défilé que sur les planches du Théâtre Marigny, incarnées par Vincent Dedienne, ce 27 juin 2022. Consoeurs et confrères sont venus s'installer confortablement, dans l'enceinte calfeutrée de ce haut lieu de culture, pour profiter de cette performance exceptionnelle. Ont notamment été aperçus : le comédien Michel Fau, Sébastien Thiery, Laurence Boccolini, Cristiana Reali, Corinne Touzet, Emmanuelle Bercot, Sandrine Kiberlain, Antoine de Caunes et sa femme Daphné Roulier, Laurent Ruquier, Nicole Sonneville et Dominique Segall, Julien Boisselier, Swann Arlaud, Bernard Le Coq avec sa femme Martine, Guy Carlier avec sa compagne Christine, Jean Robert-Charrier ainsi que Fabrice Luchini avec sa compagne Emmanuelle Garassino.