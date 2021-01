Fabrice Luchini : Qui est sa fille Emma, qui travaille également dans le cinéma ?

On ne sait que peu de choses sur la relation qu'entretiennent Fabrice Luchini et sa fille unique, Emma, elle aussi artiste. D'elle, on sait qu'elle a passé une enfance parisienne, avant de se tourner vers le milieu du cinéma et de réaliser son premier court métrage en 2006, et d'enchaîner avec tant d'autres projets à succès.

Comme son père, Emma Luchini (42 ans) collectionne les récompenses et les castings. Elle a reçu un César pour La Femme de Rio (2014) et a déjà joué devant la caméra de Frédéric Beigbeder pour L'amour dure trois ans. Évidemment, la cinéaste a utilisé les talents de son père pour l'un de ses long-métrages, Un début prometteur (2015). À l'occasion de la sortie du film, elle acceptait dans une rare confession d'en dire un peu plus sur cette expérience. "Quelques jours encore avant le début du tournage, j'avais peur de diriger Fabrice. D'abord, parce que c'est mon père. Ensuite, parce que c'est un très grand acteur. Je me disais: 'Merde, comment va-t-il percevoir les pauvres petites propositions que je vais lui faire?", avait-elle expliqué à TV Mag, en 2018.

Si aujourd'hui, les deux professionnels du cinéma semblent bien s'entendre, l'enfance d'Emma a été solitaire. "Je n'ai pas bien élevé ma fille, j'ai été un père absent, comme tous les comédiens", avait confessé Fabrice Luchini lors d'un entretien à Paris Match, en décembre 2019. Fan absolu de la plume de Gustave Flaubert et de son oeuvre Madame Bovary, Fabrice Luchini avait appelé sa fille "Emma" en hommage à Emma Bovary.

Pour rappel, Emma est née de la relation de son papa à Cathy Debeauvais, journaliste et secrétaire de rédaction avec qui il est longtemps resté en couple.