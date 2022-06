Bernard Le Coq : Soirée romantique avec Martine, sa femme depuis presque 50 ans !

Il faut le dire, c'était une belle occasion de passer une soirée en amoureux. Voilà, sans doute, l'un des secrets de leur histoire qui dure... depuis presque 50 ans ! Martine, l'épouse de Bernard Le Coq, est sexologue de profession. Ils sont parvenus à trouver, tous deux, un équilibre sur le long terme. "On est assez philosophes, on s'engueule parfois et, très vite, on s'arrête, expliquait-il au magazine Gala. Mais nous ne formons pas du tout un couple de convention. Sinon, ça ferait longtemps que nous serions séparés ! Heureusement qu'il y a encore des couples qui s'accordent. Ou bien qui se désaccordent progressivement, mais qui parviennent à se raccrocher. Il faut pour cela beaucoup de patience, s'aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s'aider, s'admirer. Tout un tas de paramètres qui font que ça tient..."