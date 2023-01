"Ca puait dans la maison" : Bernard Le Coq et le nombre énorme de cigarettes qu'il fumait par jour

A 72 ans c'est un Bernard Le Coq ouvert sur son passé que l'on a retrouvé lors de l'émission Chez Jordan diffusée le 25 janvier sur la chaîne C8. Deux ans après le décès de son confrère et ami Joël Santoni, l'acteur s'est exprimé sur de nombreux sujets personnels, dont son addiction.

A la fin de l'interview Bernard Le Coq a été soumis à plusieurs questions cash et c'est à la suite de l'une d'entre elles que la star d'Une famille formidable s'est confiée sur ses nombreuses années passées à fumer, et pas qu'un peu... A la question : "Quelle addiction aurait pu vous coûter la vie ?", Bernard Le Coq a tout de suite répondu : "la cigarette."

Je bombardais

Face à Jordan de Luxe, le comédien populaire que les Français aiment tant n'a pas cherché à relativiser sa consommation de tabac. "Je bombardais sérieux mais j'arrêtais par périodes longues, deux-trois ans, et je remettais ça deux-trois ans... Mais là je ne fume plus depuis dix ans", a d'abord confié Bernard Le Coq. Et sa transparence a été totale, révélant qu'il fumait "deux paquets et demi voire trois". "Je toussais, ça puait dans la maison", a-t-il poursuivi pour expliquer ce qu'il l'a parfois poussé à arrêter.

Bernard Le Coq a adopté

Lorsqu'il ne donne pas des conseils pour entretenir un mariage, Bernard Le Coq apporte un regard nouveau sur la parentalité. Dans cette même interview, l'acteur césarisé en 2003 en tant que second rôle dans Se souvenir des belles choses s'est livré sur son infertilité et l'adoption du fils de sa femme Martine, à qui il est marié depuis cinquante ans : "C'était une incapacité physique, ça n'a pas fonctionné. Comme celui-là était parfait, je me suis dit que ce n'était pas la peine de s'énerver [...] J'essaie de voir les choses avec un peu de légèreté et de recul ", a confié le comédien

Heureux auprès de sa femme depuis des années, Bernard Le Coq s'était confié sur leur couple il y a quelques années de cela. "Il faut pour cela beaucoup de patience, s'aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s'aider, s'admirer. Tout un tas de paramètres qui font que ça tient (...) On est assez philosophes, on s'engueule parfois et, très vite, on s'arrête", avait-il raconté à nos confrères de Gala. Une très belle histoire d'amour...