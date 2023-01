Bernard Le Coq a adopté : révélations sur son fils dont il est si fier

Ce n'est pas dans son habitude de se confier sur sa sphère intime... Pourtant, mardi dernier, Bernard Le Coq a fait tomber le voile en se confiant auprès de Jordan De Luxe. Interrogé sur sa famille et notamment sur son fils, l'acteur qui s'est illustré dans la série Une famille formidable aux côtés d'Anny Duperey a fait une révélation inattendue.

Au-delà de ses talents d'acteur, Bernard Le Coq est aussi un époux et un père formidable. Marié avec une certaine Martine depuis plus de 50 ans, le comédien a récemment adopté le fils de cette dernière, fruit d'une précédente union. "J'ai un grand garçon, qui est le fils de Martine, que j'ai élevé. Je l'ai adopté il y a trois ans maintenant, c'était épatant de l'avoir. J'étais assez fier, je disais : 'je viens d'adopter un enfant', tout le monde pensait que c'était un enfant en bas âge. Je disais : 'je vais le chercher à l'école, je lui fais faire ses devoirs'. Il est chercheur au CNRS", a-t-il expliqué sur C8. Mais loin de vouloir se substituer au vrai père de l'enfant, Bernard Le Coq a même encouragé le garçon à garder le contact avec son géniteur. "Ça n'enlevait pas les relations qu'il pouvait avoir avec son père, qui est malheureusement décédé depuis. L'adoption nous a permis d'avoir ce lien qui se renforçait d'une manière officielle", a-t-il justifié.

C'était une incapacité physique

S'il est très heureux avec son fils adoptif, l'acteur n'a néanmoins pas pu avoir d'enfant biologique, et pour cause : il est stérile. Sans tabou, il a également évoqué ce sujet auprès de Jordan De Luxe. "C'était une incapacité physique, ça n'a pas fonctionné. Comme celui-là était parfait, je me suis dit que ce n'était pas la peine de s'énerver (...) J'essaie de voir les choses avec un peu de légèreté et de recul", a-t-il conclu le sourire aux lèvres.

À 72 ans, Bernard Le Coq est toujours aussi épris de son épouse. En 2020, dans les colonnes de Gala, il livrait quelques astuces pour faire durer un couple. "Il faut pour cela beaucoup de patience, s'aimer beaucoup, se pardonner beaucoup, s'aider, s'admirer. Tout un tas de paramètres qui font que ça tient (...) On est assez philosophes, on s'engueule parfois et, très vite, on s'arrête", confiait-il alors. Serait-ce la recette miracle pour un couple qui tient ?