Bernard Le Coq, marié depuis presque 50 ans : qui est sa femme Martine ?

Le 25 septembre dernier, Bernard Le Coq célébrait ses 70 ans. L'acteur et ancien héros de la série Une famille formidable en a passé près de 50 avec l'amour de sa vie, Martine. Il révèle son secret pour vivre une romance aussi longue...

La 37e cérémonie des César en 2012, le départ en retraite de Daniel Lauclair, les obsèques de Jean-Marc Thibault en 2017 ; Bernard Le Coq et son épouse Martine ne font que de rares apparitions publiques à deux ! Pourtant, ils vivent une histoire d'amour admirable, depuis près d'un demi-siècle. L'acteur de la série Les aventures du jeune Voltaire (diffusée sur France 2) en a parlé dans une interview accordée au magazine Gala et parue en avril 2020. Martine et lui étaient alors confinés ensemble.

"Dans cette situation de confinement, nous avons la chance de bien nous entendre ! On est assez philosophes, on s'engueule parfois et, très vite, on s'arrête, expliquait Bernard Le Coq au sujet de sa compagne, sexologue de profession. Mais nous ne formons pas du tout un couple de convention. Sinon, ça ferait longtemps que nous serions séparés ! Or cela fait quarante-sept ans que nous sommes ensemble."