Diaporama : Bernard Le Coq a adopté : révélations sur son fils dont il est si fier

10 / 14

Exclusif - Bernard Le Coq - Studio de l'enregistrement de l'émission "Le Grand Restaurant" à Paris, qui sera diffusée le 3 février 2021 sur M6 P.Palmade rouvre les portes de son Grand Restaurant pour une soirée exceptionnelle sur M6. Notre hôte aura fort à faire pour satisfaire tous ses clients tout en empêchant sa mère (M.Villalonga), sa concurrente (F.Foresti) et son mari cuisinier (J.Leduc) de transformer la soirée en désastre. Au fil des tables, on découvrira des saynètes parfois burlesques, parfois tendres, parfois décapantes, absurdes, transgressives... le tout avec un casting 5 étoiles jamais vu en télévision, mélangeant les genres et les générations. Jamais une fiction n'a réuni autant de talents à la télévision : plus de 30 grands comédiens entourent P.Palmade lors de la réouverture de son Grand Restaurant. © Jean-Philippe Baltel / Bestimage © BestImage, Jean-Philippe Baltel