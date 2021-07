McFly marié à Tiffany : adorables photos du couple et de leurs enfants

Lorsqu'il ne fait pas le pitre avec son acolyte de toujours, McFly, nom de scène de David Coscas, est un mari et un père tout ce qu'il y a de plus normal. Celui qui tient les rênes de sa propre émission de télévision, intitulée L'émission de McFly & Carlito sur la chaîne TMC, est marié à Tiffany, naturopathe et professeur de yoga depuis 2013. D'ailleurs, ils fêteront leur anniversaire de mariage le 8 septembre prochain, tandis que Carlito et sa belle Erika ont célébré leur deux ans de mariage, le 7 juillet à travers des photos de leur union.

David et Tiffany Coscas se connaissent depuis plus de dix ans Ensemble, ils ont deux enfants : Stella et Néo, et aussi plusieurs animaux de compagnie ! Si l'on en croit le trublion du net âgé de 35 ans, la petite famille, qui vient d'accueillir un chien nommé Spirit en avril dernier, est l'heureuse propriétaire de "quatre chats et de deux poules".