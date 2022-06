Guy Carlier très aminci : sortie complice avec sa compagne Christine pour applaudir Vincent Dedienne

Ils sont venus, ils sont tous là ! Le populaire humoriste et comédien Vincent Dedienne a pu compter sur le gratin du show business pour venir l'applaudir à Paris, alors qu'il donnait la 100e représentation de son nouveau spectacle Un soir de gala. C'est sur la scène de Marigny, dans le chic 8e arrondissement de la capitale, qu'il se produisait devant un parterre de VIP le 27 juin.

Parmi les convives du jour, il fallait notamment compter sur la présence du sniper de l'humour et ancien chroniqueur, Guy Carlier. Aujourd'hui âgé de 73 ans, il semble en meilleur forme que par le passé et ce grâce à une très importante père de poids. En effet, il est métamorphosé physiquement au point d'apparaitre très aminci, lui qui a perdu 160 kilos au fil des années ; à une époque, il pesait 250 kilos et était en obésité morbide. Sourire aux lèvres pour venir applaudir Vincent Dedienne, qu'il apprécie beaucoup, il a pris la pose avec décontraction devant les photographes. Et sa bonne humeur affichée n'était pas liée qu'à son plaisir de venir rire et s'amuser. Nul doute que la présence de sa nouvelle compagne Christine à ses côtés, n'était pas totalement étrangère à l'affaire...

Guy Carlier, devenu la bête noire de son ex-femme Joséphine Dard, a retrouvé l'amour et cela lui fait le plus grand bien. S'il s'affiche peu avec sa nouvelle compagne, il avait toutefois eu l'occasion d'en dire le plus grand bien en 2020, au plus fort de la pandémie. Car, en effet, Christine était en première ligne puisqu'elle est pneumologue et oncologue. Il avait fait sa rencontre lors d'une consultation à l'hôpital d'Argenteuil. Déjà pendant la crise sanitaire, il saluait sa belle sur Twitter, il écrivait : "Dîner sur la terrasse où chaque soir, mon héroïne écoute vos acclamations, les larmes aux yeux... Je la ramène alors que c'est facile pour moi d'être confiné, tandis que chaque matin, elle part faire son taf de pneumologue à l'hosto. Comme elle n'en parlera pas, je le fais à sa place."

A noter que le spectacle de Vincent Dedienne (35 ans) se poursuit à Marigny jusqu'au 2 juillet !