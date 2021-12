"Je peux le dire là..." : Guy Carlier métamorphosé par sa perte de poids, Dominique Besnehard se lâche

A 72 ans, Guy Carlier est un autre homme. Celui qui a pesé jusqu'à 250 kilos a fondu comme neige au soleil, affichant une perte de poids de 160 kilos sur la balance. Une métamorphose qui a évidemment des conséquences physiques visibles, lui-même ayant plaisanté sur le fait qu'il avait soudainement l'air d'avoir beaucoup "vieilli". Ce nouveau look a été commenté par Dominique Besnehard.

L'ex-agent des stars devenu producteur était invité de C à vous, le 16 décembre 2021 et il a notamment évoqué en plateau la venue de Guy Carlier la veille ; ce dernier faisait la promotion de spectacle éponyme qu'il joue au théâtre des Mathurins à Paris à partir du 8 janvier 2022. A cette occasion, le chroniqueur et père du Youtubeur Carlito, avait pu faire une très belle déclaration à Pierre Lescure, son ami, dont il soulignait le goût immodéré pour tout ce qui touche à la culture et aux artistes. Emu, Pierre en avait eu les larmes aux yeux.

"Hier c'était très émouvant quand tu as été filmé au moment de l'hommage de Guy Carlier, tu étais en larmes presque. Par contre Guy Carlier il était mieux gros, excusez-moi, je peux le dire là, il est trop maigre", a ainsi lâché Dominique Besnehard. Malaise en plateau jusqu'à ce que l'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine rétorque à son invité. "C'était sa santé qui était en jeu Dominique [il était en obésité morbide, avec toutes les conséquences possibles du point de vie des maladies, NDLR]", lui a-t-elle fait savoir, évitant que le dérapage n'aille plus loin.

La veille, Guy Carlier avait librement évoqué son incroyable transformation - fruit d'un déclic survenu lorsqu'il avait terminé par terre chez lui, recouvert de pâtes et incapable de se relever - déclarant alors : "J'assume mes 70 piges passées, j'en parle et je dis dans le spectacle d'ailleurs que je suis passé de la case gros à la case vieux sans jamais passer par la case mec normal, mais j'assume bien le truc parce que je me suis jamais senti aussi bien et quel bonheur de vivre." Aujourd'hui, après avoir eu recours à plusieurs opérations - il a notamment des genoux en titane car il n'avait plus de cartilage - il se déplace avec l'aide d'une canne mais a repris goût à la vie.