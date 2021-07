Guy Carlier transformé par sa perte de poids record : "Putain, qu'est-ce qu'il a vieilli !"

Ceux qui viendront l'applaudir sur scène auront peut-être de la peine à le reconnaître. Et pour cause, Guy Carlier a radicalement changé. Plus apaisé qu'à son époque de gentil sniper, l'humoriste remonte sur les planches avec le spectacle Carl et Guitou, mis en scène par François Rollin, qu'il présente au Théâtre du Chien qui fume, pendant le Festival d'Avignon jusqu'au 31 juillet 2021, puis à Paris à partir de janvier 2022. Dans ce one man show aux allures de Docteur Renaud, Mister Renard, plus question de chroniques au vitriole qui lacèrent les célébrités... mais de bonheur, rien que du bonheur.

"Je n'ai jamais été aussi heureux", confirme-t-il d'ailleurs dans les colonnes du Parisien. Il y a sans doute de quoi. Outre son retour sur scène, Guy Carlier a accordé cette interview entouré de son plus jeune fils de 13 ans - il est également le père du Youtubeur Carlito - et de "la nouvelle femme de sa vie, dont il pourrait parler des heures, plongeant celle-ci dans un délicieux embarras", décrit le journal quotidien. S'il a pris un virage à 180° mentalement, l'ancien chroniqueur a aussi beaucoup changé physiquement. Pour rappel, l'homme de 72 ans se maintient avec une canne et a perdu 160kg.

J'étais plus qu'en danger

"Je sais ce que vous allez vous dire : Putain, qu'est-ce qu'il a maigri. Mais vous allez vous dire aussi : Putain, qu'est-ce qu'il a vieilli", prévient-il, non sans humour. En proie à la boulimie alors que sonnait son heure de gloire, Guy Carlier a effectivement traversé des épreuves compliquées avant de décider à se recentrer sur sa santé. "Ça a pris quand même une douzaine d'années, racontait-il récemment à Evelyne Thomas sur Non Stop People. À l'époque où j'étais très médiatisé, je dépassais les 250 kilos. J'étais plus qu'en danger." Une période révolue, pour le plus grand bonheur de Carl... et de Guitou !